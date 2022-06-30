Акции «Газпрома» обвалились на треть

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся на сайте компании, приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме

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Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — заявил Садыгов.

На фоне заявления к 11.07 мск акции «Газпрома» упали на 24,8% — до 223,8 рубля, максимально они падали на 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%.