Акции «Газпрома» обвалились на треть

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся на сайте компании, приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме
Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — заявил Садыгов.
На фоне заявления к 11.07 мск акции «Газпрома» упали на 24,8% — до 223,8 рубля, максимально они падали на 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%.
Ранее ЦБ рекомендовал руководителям российских банков воздержаться от выплат дивидендов и нефиксированной части оплаты труда в виде премий и бонусов топ-менеджерам вплоть до конца года. Сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить «финансовую устойчивость» внутри кредитных организаций в условиях «трансформации экономики» России. Об этом говорится в письме регулятора, которое он разослал сотрудникам структурных подразделений.