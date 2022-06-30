Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
24 минуты назад

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали почти на 30%

News.ru

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся на сайте компании, приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме

Акции «Газпрома» обвалились на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — заявил Садыгов.

На фоне заявления к 11.07 мск акции «Газпрома» упали на 24,8% — до 223,8 рубля, максимально они падали на 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%.

Ранее ЦБ рекомендовал руководителям российских банков воздержаться от выплат дивидендов и нефиксированной части оплаты труда в виде премий и бонусов топ-менеджерам вплоть до конца года. Сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить «финансовую устойчивость» внутри кредитных организаций в условиях «трансформации экономики» России. Об этом говорится в письме регулятора, которое он разослал сотрудникам структурных подразделений.

Рынки,Фамил Садыгов,Газпром,Московская биржа,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители