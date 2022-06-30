Спрогнозирован курс рубля в 2023 году

«Мы сохраняем свой прогноз на стабилизацию рубля (после потока конверсии экспортной выручки в конце июня) в ближайшие месяцы и переход его к плавному ослаблению, начиная с конца лета. На конец года рубль может составить 70-80 рублей за доллар, в 2023 - 80-90 рублей за доллар», - указано в сообщении.