Спрогнозирован курс рубля в 2023 году

В 2023 году курс рубля будет составлять в среднем около 83 рублей за доллар. Такой прогноз дала компания «Ренессанс капитал», передает ТАСС.
«Мы сохраняем свой прогноз на стабилизацию рубля (после потока конверсии экспортной выручки в конце июня) в ближайшие месяцы и переход его к плавному ослаблению, начиная с конца лета. На конец года рубль может составить 70-80 рублей за доллар, в 2023 - 80-90 рублей за доллар», - указано в сообщении.
Переоценку рубля сейчас компания оценивает в 15-17% относительно фундаментального тренда. Прогнозируется падение рубля в среднесрочной перспективе из-за санкций, которые затронут 30% российского экспорта.
В перспективе года смягчение бюджетной, денежно-кредитной политики в России также будет негативно влиять на российскую валюту, заявили в компании.
«Поддержка Правительством восстановления импорта, продолжающееся смягчение валютного контроля и возможное начало проведения покупки альтернативных валют Минфином России (что, возможно, станет частью нового бюджетного механизма сбережения взамен предыдущего) должны начать снижать давление на рубль уже в ближайшие месяцы», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.