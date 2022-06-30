Российские фондовые индексы обвалились вслед за акциями "Газпрома"

Российский рынок акций в четверг продемонстрировал значительное снижение на фоне корпоратиных новостей от локомотивов рынка. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 7,3% - до 2 204,85 пункта, индекс РТС - на 4,81%, до 1 345,01 пункта.

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Основной причиной такой динамики стали корпоративные новости. Так, тяжеловесы российского рынка - "Газпром" и Сбербанк - приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

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"Если решение "Сбера" не стало большой неожиданностью - соответствующую рекомендацию банкам ранее давал ЦБ - и его акции просели относительно неглубоко, то акции "Газпрома" отреагировали куда более масштабным спадом, ведь многие инвесторы приобретали их именно с ориентиром на высокую потенциальную дивдоходность на уровне 18%. После данных новостей снижение дивидендных ожиданий инвесторов проецировалось участниками торгов и на другие компании", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В определенной степени сказался и негативный внешний фон. Цены на нефть вновь опустились ниже $110, а европейские и американские индексы погрузились в минус из-за ухудшения экономических макроиндикаторов при одновременном сохранении ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и Европейского центробанка, добавляет эксперт.

В то же время в Германии в мае зафиксирован резкий прирост числа безработных (+133 тыс.), тогда как прогноз аналитиков предполагал сокращение показателя на 6 тыс., а объем розничных продаж за последний месяц весны в годовом выражении упал на 3,6% при ожидавшемся сокращении лишь на 2%.

Рубль продолжил укрепляться вопреки повышению Банком России лимита на перевод физлицами средств за рубеж до $1 млн. По итогам дня курс доллара снизился на 1,78% - до 51,45 руб., евро - на 2,31%, до 53,69 руб.

Рынок акций

Акции "Газпрома" стали лидерами снижения в четверг, показав довольно редкий дневной обвал котировок на 30%. Также сильнее рынка упали акции золотодобытчиков - Polymetal (-7,9%) и Petropavlovsk (-7,8%) в связи, скорее всего, с введенным эмбарго на поставки в западные страны золота из России, указывают аналитики "Фридом финанс".

Вместе росли депозитарные расписки Headhunter.ru (+4,4%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,3%) и акции группы "Самолет" (+1,2%).

Рынок завтра

В пятницу, 1 июля, "БКС мир инвестиций" не исключает восстановительного роста в резко подешевевших "голубых фишках". По оценкам компании, индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 200-2 320 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 50,5-53,5 руб.