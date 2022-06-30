Акции «Газпрома» обвалились на треть

Стоимость акций «Газпрома» на Мосбирже упала до 200 рублей за бумагу впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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Ранее торги акциями «Газпрома» на Мосбирже перевели в режим дискретного аукциона.

Снижение акций «Газпрома» обусловлено решением акционеров ФСК ЕЭС не выплачивать дивиденды за 2021 год. В общей сложности в прошлом году прибыль компании составила чуть менее ₽28,3 млрд. Из них ₽1,41 млрд направят в резервный фонд, оставшиеся ₽26,88 млрд — на цели развития публичного акционерного общества.