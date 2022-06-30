Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
44 минуты назад

Назван реальный курс валюты к рублю за рубежом

Лера Букина

О реальном курсе рубля в иностранных обменниках проинформировало издание 66. ru. Авторы оценили ситуацию в Сербии, Турции, Болгарии и Грузии. Отмечается, что в болгарском Бургасе один евро стоит от 68 до 73 рублей, в Белграде евро продается по 76 рублей.

Назван реальный курс валюты к рублю за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примечательно то, что средний курс евро по ЦБ на прошлой неделе составил 57,4 рубля. Американскую валюту можно приобрести за рубли в Стамбуле — почти 60 рублей и Тбилиси — 58 рублей.

Среднее значение ЦБ на прошлой неделе составило 54,41 рубля.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики РФ снизится. Набиуллина заявила, что власти России придерживаются политики плавающего курса. Это обусловлено тем, что именно за счет него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям, отметила она.

Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.

Рынки,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Минфин России,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители