Назван реальный курс валюты к рублю за рубежом

О реальном курсе рубля в иностранных обменниках проинформировало издание 66. ru. Авторы оценили ситуацию в Сербии, Турции, Болгарии и Грузии. Отмечается, что в болгарском Бургасе один евро стоит от 68 до 73 рублей, в Белграде евро продается по 76 рублей.
Примечательно то, что средний курс евро по ЦБ на прошлой неделе составил 57,4 рубля. Американскую валюту можно приобрести за рубли в Стамбуле — почти 60 рублей и Тбилиси — 58 рублей.
Среднее значение ЦБ на прошлой неделе составило 54,41 рубля.
Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики РФ снизится. Набиуллина заявила, что власти России придерживаются политики плавающего курса. Это обусловлено тем, что именно за счет него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям, отметила она.
Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.