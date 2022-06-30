Цены на газ в Европе взлетели

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 606,5 за 1 тыс. куб. м, или €149,395 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа с начала торгов увеличивалась более чем на 6,5%.

"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал сократить потребление газа в стране в свете снижения поставок газа по "Северному потоку" и назвал создавшуюся ситуацию "газовым кризисом".