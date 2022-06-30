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58 минут назад

Стоимость газа в Европе достигла $1600 за тысячу кубометров

Лера Букина

Стоимость газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE.

На открытии сессии ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF были на уровне 1570 долларов за тысячу кубометров, что демонстрирует рост на 3,2% по отношению к расчетной цене среды (1521,9 доллара). Уже в первые часы торгов котировки начали активно расти и к 14.20 мск составили более 1600 долларов. Пока максимум торгов - 1604,4 доллара за тысячу кубов (+5,4%).

Опасения, связанные с запретом на импорт российских энергоресурсов, привели к тому, что в начале марте котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Максимальная цена - 3892 доллара - наблюдалась 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

В России повысят цены на газ

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в настоящее время существует риск остановки комплекса химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене в связи с сильным подорожанием газа на фоне санкций против России.

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