Стоимость газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE.

На открытии сессии ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF были на уровне 1570 долларов за тысячу кубометров, что демонстрирует рост на 3,2% по отношению к расчетной цене среды (1521,9 доллара). Уже в первые часы торгов котировки начали активно расти и к 14.20 мск составили более 1600 долларов. Пока максимум торгов - 1604,4 доллара за тысячу кубов (+5,4%).

Опасения, связанные с запретом на импорт российских энергоресурсов, привели к тому, что в начале марте котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Максимальная цена - 3892 доллара - наблюдалась 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).