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23 часа назад

Аналитики допустили подорожание нефти до 380 долларов за баррель

Говорит Москваиещё 10

В американском банке JPMorgan Chase отметили, что это произойдёт в случае, если страны G7 введут предельные цены на российское топливо. В итоге это приведёт к сокращению поставок нефти. Как результат: рост цен на фоне дефицита, прогнозирует аналитик кредитной организации Наталья Канева. По её мнению, прочное финансовое положение России позволяет ей сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей без чрезмерного ущерба для экономики. Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. По подсчётам экспертов, уменьшение поставок нефти на 3 млн баррелей в сутки поднимет цены на нефть до 190 долларов. «Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Москва примет ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — уточнили в JPMorgan Chase. В июне лидеры G7 поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские нефть и газ.

В США предрекли взлет цен на нефть до $380
Фото: ТАССТАСС
Рынки,Цена на нефть,
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