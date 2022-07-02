Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире

«Рубль достиг нового максимума по отношению к доллару на этой неделе, став самой эффективной валютой в мире в этом году. Через три месяца после того, как стоимость рубля упала до менее чем американского пенни на фоне самых жестких экономических санкций, наложенных на страну в современной истории, российская валюта совершила ошеломляющий поворот. Рубль подскочил на 45% по отношению к доллару с января», — говорится в статье.