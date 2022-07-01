Названа причина резкого укрепления рубля

Эксперты рассказали о том, что ждет рубль, доллар и евро в краткосрочной перспективе. Также они назвали причины резкого укрепления национальной валюты. Об этом пишет РИАМО.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в настоящее время на рубль влияют такие факторы, как международная повестка, регуляторные меры, а также ситуация на сырьевых рынках. Сочетание трендов привело к тому, что национальная валюта 29 июня выросла до 52,97 рублей за доллар.

Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Андрей Белоусов подчеркнул, что такого эффекта не «ожидали ни население, ни, как представляется, российские власти». По его мнению, к резкому взлету курса рубля привел «дисбаланс экспортно-импортных операций».

Эксперт уточнил, что в Россию поступает на постоянной основе большое количество иностранной валюты. И, в то же время, в несколько раз сократился импорт. Это, считает он, и послужило причиной укрепления российского рубля.

Старший аналитик группы компаний Forex Club Валерий Полховский полагает, что в ближайшее время существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Он думает, что «курсы валют будут [в диапазоне] около 55 рублей за доллар и 60 рублей за евро».

По мнению специалистов, падение доллара и евро может продолжиться. Так, руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушко уверяет, что на валютный рынок может оказать значительное влияние то, что все большее количество импортеров рассчитывается рублями за российское сырье.