В Германии нашли способ заменить российский газ

Немецкое издание Die Welt заявило, что у Германии появилась новая надежда «освободиться из тисков Москвы» во время газового кризиса. В Берлине считают, что российское топливо можно заменить поставками канадского газа через порт Сент-Джон. Об этом написал журналист Die Welt Штефан Бейтельсбахер.

«На полях саммита G-7 канцлер Олаф Шольц говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступал за расширение торговли энергией. В частности, Шольц хочет импортировать больше сжиженного газа из Канады, чтобы заменить российский газ. Видимо, это очередная попытка освободить Германию из тисков Москвы. Но время поджимает». – сообщает издание.

Отмечается, что город Сент-Джон на восточном побережье Канады является единственным канадским портом с терминалом для сжиженного газа и, «следовательно, вероятно, новой надеждой для Германии в последнее время».