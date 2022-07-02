Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
59 минут назад

В Германии нашли способ заменить российский газ

Майк Габриелян

Немецкое издание Die Welt заявило, что у Германии появилась новая надежда «освободиться из тисков Москвы» во время газового кризиса. В Берлине считают, что российское топливо можно заменить поставками канадского газа через порт Сент-Джон. Об этом написал журналист Die Welt Штефан Бейтельсбахер.

«На полях саммита G-7 канцлер Олаф Шольц говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступал за расширение торговли энергией. В частности, Шольц хочет импортировать больше сжиженного газа из Канады, чтобы заменить российский газ. Видимо, это очередная попытка освободить Германию из тисков Москвы. Но время поджимает». – сообщает издание.

Отмечается, что город Сент-Джон на восточном побережье Канады является единственным канадским портом с терминалом для сжиженного газа и, «следовательно, вероятно, новой надеждой для Германии в последнее время».

Германия испугалась остановки поставок российского газа

Ранее влиятельное американское СМИ сообщило, что решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа странам, отказавшимся платить за топливо в рублях, бьет по самому больному месту лидеров ЕС — их электоральному рейтингу.

Рынки,Видео,Олаф Шольц,Джастин Трюдо,Владимир Путин,ЕС,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители