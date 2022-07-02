В Еврокомиссии раскрыли детали эмбарго на российскую нефть. Там заявили, что под запрет попадет не только нефть в чистом виде, но и смеси (бленды). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что на такой шаг идут ради борьбы с теми, кто попытается обойти санкции.

Таким образом, ЕК запретит все смеси, даже если помимо российской там содержится нефть других производителей. При этом ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ.

Ранее заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля.