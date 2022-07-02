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38 минут назад

В Еврокомиссии прояснили детали будущего эмбарго на российскую нефть

Майк Габриелян

В Еврокомиссии раскрыли детали эмбарго на российскую нефть. Там заявили, что под запрет попадет не только нефть в чистом виде, но и смеси (бленды). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что на такой шаг идут ради борьбы с теми, кто попытается обойти санкции.

Таким образом, ЕК запретит все смеси, даже если помимо российской там содержится нефть других производителей. При этом ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ.

Франция назвала эмбарго на нефть РФ «вопросом нескольких дней»

Ранее заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля.

«Есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России», - заявил он.

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