Спрогнозирован курса доллара на июль

«Если учитывать все факторы, в июле мы, скорее всего, увидим некую стабилизацию курса рубля в коридоре 50-60 за доллар. Экспорт все равно будет преобладать над импортом, хотя сейчас он сокращается за счет снижения поставок газа в Европу и проблем с реализацией нефтяного экспорта. Кроме того, нефть существенно скорректировалась, а в мире растут опасения по поводу рецессии, которые будут снижаться спрос на сырьевые товары. Все это снижает потенциал укрепления российской валюты», - сообщил эксперт «СП».