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29 минут назад

Эксперт сделал прогноз курса доллара на июль

Свободная прессаиещё 1

В июле курс доллара должен быть в пределах 50-60 рублей, такой прогноз сделал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Спрогнозирован курса доллара на июль
Фото: ТАССТАСС

«Если учитывать все факторы, в июле мы, скорее всего, увидим некую стабилизацию курса рубля в коридоре 50-60 за доллар. Экспорт все равно будет преобладать над импортом, хотя сейчас он сокращается за счет снижения поставок газа в Европу и проблем с реализацией нефтяного экспорта. Кроме того, нефть существенно скорректировалась, а в мире растут опасения по поводу рецессии, которые будут снижаться спрос на сырьевые товары. Все это снижает потенциал укрепления российской валюты», - сообщил эксперт «СП».

По мнению аналитика, для слишком негативного для рубля прогноза курса тоже оснований пока нет.

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«Серьезных факторов для резкого ослабления рубля или разворота тенденции мы не видим. Импорт еще не восстановился, мы не проводим валютные интервенции, соответственно, валютное предложение будет преобладать над спросом. Поэтому сегодня коридор 50-60 представляется наиболее вероятным, хотя ситуация меняется быстро», - говорится в прогнозе курса.

Курс доллара онлайн смотрите на графике.

Ранее в новостях сообщалось, что Центробанк установил официальные курсы на выходные. Курс доллара — 53,77 рубля (+1,26), евро — 56,36 рубля (+1,72).

Рынки,Андрей Кочетков,
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