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2 часа назад

Медведев: У Японии не будет ни нефти, ни газа из России

Парламентская газетаиещё 9

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, не будет также и участия в проекте по сжиженному природному газу (СПГ) «Сахалин-2». Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, 3 июля выступая с речью перед выборами в верхнюю палату парламента, которые запланированы на 10 июля, заявил, что обсуждавшиеся на саммите G7 ограничения цен на российскую нефть должны снизить ее стоимость в два раза. По словам японского политика, для российской нефти будет установлена максимальная цена, а также появится механизм, который не позволит покупать ее по более высоким ценам.

Япония обратилась к Москве из-за указа Путина по «Сахалину-2»

По словам Медведева, «в переводе с японского на русский это означает», что на рынке будет существенно меньше нефти, а ее цена будет гораздо выше. Причем она будет выше прогнозной астрономической цены в 300—400 долларов, можно сравнить это с динамикой цен на газ, добавил зампред Совбеза РФ.

«А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — заключил Медведев.

В конце июня зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Россия обязана помочь Японии быть последовательной, поэтому нужно дополнить их технологическую блокаду прекращением поставок нефти с месторождения «Сахалин-2», взяв их под внешнее управление.

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