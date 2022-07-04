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7 часов назад

Рубль продолжил падать к доллару и евро

Мария Иванова

В понедельник, 4 июля, на старте торгов Московской биржи курс доллара вырос до 56,5 рубля, евро вырос до 58,9 рубля. Об этом сообщается на сайте биржи.

Рубль резко упал к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «Финмаркета», утром 4 июля средний курс покупки/продажи наличных долларов в московских банках и обменных пунктах составлял 60/64,5 рубля за доллар.

Рубль продолжил слабеть к доллару и евро после выходных. По итогам торгов Мосбиржи в прошлую пятницу, 1 июня, курс доллара составлял 54,5 рубля (рост на 3,05 рубля к предыдущим торгам). Евро подорожал на 2,85 рубля и достиг 56,54 рубля.

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Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли, что рубль начал падать в ожидании мер, которые власти планируют принять для нормализации курса - слишком сильный рубль плох для российского экспорта. Правительство обсудит возможные меры на этой неделе.

Рынки,Московская биржа,
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