Рубль резко упал к доллару и евро

В понедельник, 4 июля, на старте торгов Московской биржи курс доллара вырос до 56,5 рубля, евро вырос до 58,9 рубля. Об этом сообщается на сайте биржи.

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По данным «Финмаркета», утром 4 июля средний курс покупки/продажи наличных долларов в московских банках и обменных пунктах составлял 60/64,5 рубля за доллар.

Рубль продолжил слабеть к доллару и евро после выходных. По итогам торгов Мосбиржи в прошлую пятницу, 1 июня, курс доллара составлял 54,5 рубля (рост на 3,05 рубля к предыдущим торгам). Евро подорожал на 2,85 рубля и достиг 56,54 рубля.