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4 часа назад

Акции «Газпрома» обновили антирекорд 2020 года

Секрет Фирмыиещё 2

Акции «Газпрома» падают третий день подряд после известия об отказе выплачивать дивиденды за 2021 год. К 11:48 мск 4 июля на Московской бирже бумаги упали на 4,8%, до 183 рублей. 1 июля акции потеряли 7% стоимости, а 30 июня — целых 30,5%. Акционеры «Газпрома» ранее решили не выплачивать дивиденды за 2021 год в размере 1,244 трлн рублей, или 52,53 рубля на акцию.

Акции «Газпрома» обновили антирекорд 2020 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Интерфакс», в итоге акции достигли минимума за ноябрь 2020 года. Тогда мировой рынок просел после роста на фоне новостей о внедрении эффективной вакцины против COVID-19.

30 июня зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме», — заявил Садыгов.

Ранее совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Общий размер дивидендных выплат составил бы при этом 1,244 трлн рублей. Это рекордный уровень за историю не только корпорации, но и всего российского фондового рынка дивидендов.

Рынки,Компании,Фамил Садыгов,Газпром,Московская биржа,
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