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6 часов назад

Цена на авиакеросин в России поднялась до рекорда

Lenta.ruиещё 2

Цена авиакеросина в европейской части России поднялась до исторического максимума — 68 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на авиакеросин в России поднялась до рекорда
Фото: ТАССТАСС

Во время торгов в понедельник, 4 июля, цена авиакеросина выросла за день на 1,6 процента и составила рекордные 68,322 тысячи рублей за тонну. В то же время бензин Аи-92 подешевел на 1,7 процента, до 38 тысячи рублей за тонну, бензин Аи-95 — почти на 1 процент, до 41,9 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,1 процента, до 54,44 тысячи рублей за тонну.

В июне глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России. По его словам, цены на авиакеросин растут несмотря на снижение спроса.

Одновременно Шаскольский отметил, что на цены на авиабилеты данная ситуация в настоящее время не влияет. Он отметил, что этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

Рынки,ФАС России,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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