Доллар в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 июня укрепился до 58 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первые сделки после открытия торгов прошли в диапазоне 55,29 - 55,79 руб. за доллар. Уже по итогам первой минуты американская валюта начала свой рост, укрепившись на 55 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро подорожал на 21,75 коп. - до 57,9675 руб., отмечает «Финмаркет».

Затем доллар превысил сначала 57 рублей и, продолжая свой рост, преодолел планку в 58 рублей. В свою очередь курс евро поднялся до 59 рублей впервые с 20 июня.