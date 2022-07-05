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2 часа назад

Доллар подскочил выше 58 рублей

Алиса Селезнёва

Доллар в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 июня укрепился до 58 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первые сделки после открытия торгов прошли в диапазоне 55,29 - 55,79 руб. за доллар. Уже по итогам первой минуты американская валюта начала свой рост, укрепившись на 55 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро подорожал на 21,75 коп. - до 57,9675 руб., отмечает «Финмаркет».

Затем доллар превысил сначала 57 рублей и, продолжая свой рост, преодолел планку в 58 рублей. В свою очередь курс евро поднялся до 59 рублей впервые с 20 июня.

Россиянам назвали три альтернативы доллару и евро

Ранее эксперты отмечали, что слишком сильный рубль является негативным фактором для российской экономики и экспорта. По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, в российском правительстве полагают, что необходимо предпринять все меры к тому, чтобы вернуть рубль в диапазон 70–80 RUB/USD.

Рынки,Видео,Московская биржа,Правительство РФ,
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