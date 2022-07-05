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52 минуты назад

Евро упал до минимума к доллару за 20 лет

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Евро упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару США и сейчас стоит $1,0331. В 2022 году европейская валюта потеряла 8% по отношению к американской. Об этом сообщил Bloomberg.

Евро упал до минимума к доллару за 20 лет
Фото: ReutersReuters

Агентство отметило, что инвесторы опасаются растущего риска рецессии в Европе и начали снижать ожидания на повышение ключевой процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро достиг самого низкого уровня с декабря 2002 года. Падение европейской валюты происходит на фоне рекордной инфляции в регионе, которая усилила давление на домохозяйства и предприятия, а также из-за конфликта на Украине. Эти факторы помешали ЕЦБ повышать ставки так же быстро, как Федеральная резервная система (ФРС, исполняет функции Центробанка) США.

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Крупнейшее падение евро по отношению к доллару ранее предсказывала газета The New York Times. По её версии, европейская валюта становится неустойчивой и уже к 2023 году может стать дешевле американской. Аналитики посчитали, что слабость евро отражает мрачное будущее экономики Евросоюза (ЕС).

Рынки,ЕЦБ,ФРС,ЕС,
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