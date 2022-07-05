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44 минуты назад

Курсы доллара и евро взлетели

Алиса Селезнёва

Рубль усилил падение по отношению к доллару и евро. Американская валюта преодолела порог 60 рублей впервые с 8 июня, а евро вырос выше 62 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов Московской биржи пишет РИА Новости.

Российская нацвалюта начала сегодня свое падение уже в первые минуты после открытия торгов на бирже. Изначально рубль торговался в диапазоне 55,29 - 55,79 руб. за доллар и 57,9675 руб. за евро. Затем, впервые с 14 июня, доллар укрепился до 58 рублей, а евро поднялось до 59 рублей.

К 13.15 мск американская валюта подорожала на 4,75 рубля, взяв планку в 60 рублей. При этом рост евро составил 6,5%, пробив отметку 62 рубля.

Евро упал до минимума к доллару за 20 лет

Ранее эксперты предупредили, что правительство предпримет меры для того, чтобы вернуть рубль в диапазон 70–80 RUB/USD, так как сильный рубль невыгоден российской экономике и экспортерам.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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