Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал ослабление курса рубля по отношению к доллару. Согласно данным Мосбиржи, 5 июля рубль усилил снижение к доллару, американская валюта поднялась выше 61 рубля.