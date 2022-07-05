Власти уже давно говорили о том, что они хотят более низкого курса рубля. Они провели серьезные вербальные интервенции и, наверное, рынок частично на них реагирует. Возможность валютных интервенций, снижена ключевая ставка, приняты мероприятия по реальному снижению курса рубля. Кроме того, на этой неделе будет новая встреча представителей ЦБ и Минфина, на которой обсудят, какие дополнительные меры предпринять по дальнейшему снижению курса рубля. Цифра, которую называл первый вице-премьер Андрей Белоусов
, это 70-80 рублей за доллар, ее считают оптимальной для бюджета и для экспортеров. Помимо этого, закончился налоговый период, что также повлияло на ослабление рубля. Сказались все эти факторы.
О дальнейшей динамике курса рубля
Думаю, если от вербальных интервенций власти перейдут к еще каким-то дополнительным реальным действиям, например, начнут валютные интервенции, тогда ослабление рубля может продолжиться, и мы в ближайшее время сможем увидеть курс 60 рублей за доллар. Но прогнозы - дело неблагодарное. Многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты по дальнейшему ослаблению рубля. Пока рынок скорее настроен на более дешевый рубль, ожидает такой сценарий. Хотя, конечно, торговый баланс все равно остается положительным. Поэтому говорить об устойчивом тренде на ослабление пока рано.
О покупке долларов
Сейчас заканчивается период дорогих депозитов. Наверное, на часть денег можно купить доллары. Среди тех, у кого небольшие суммы, сейчас популярная тема - покупка наличной валюты и хранение ее в ячейках. Потому что на валютные средства может быть введена комиссия со стороны банков за хранение этих денег. Может быть, не в этом году, но в обозримом будущем.