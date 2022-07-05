Евро подскочил выше 63 рублей

Во время торгов Московской биржи 5 июля курс доллара поднялся выше 61 рубля впервые с 8 июня, а евро стал дороже 63 рублей впервые с 10 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На старте торгов доллар стоил 55,77 рубля, евро - 57,49 рубля.

По данным «Финмаркета», днем 5 июля купить/продать наличные доллары в Москве в среднем можно за 57,28/67,23 рубля.