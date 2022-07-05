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2 часа назад

Цена нефти Brent опустилась ниже $103 за баррель впервые с 11 мая

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года опустилась ниже $103 за баррель впервые с 11 мая.

Цена на нефть опустилась ниже $103 за баррель впервые с 11 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE

По данным на 18:28 мск стоимость Brent снижалась на 9,77% — до $102,41 за баррель.

К 18:30 мск стоимость Brent замедлила снижение, торгуясь на уровне $102,81.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Рынки,Александр Перов,Фонд национальной энергобезопасности,
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