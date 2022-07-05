Путин подписал указ о репатриации иностранной валюты и валюты РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно указу, в частности, российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью.

Правительственная комиссия сможет вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на зарубежные счета, следует из указа Путина.

"Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - говорится в указе.

Президент запретил резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний.

Речь, в частности, идет об установленном в феврале запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета. Для физлиц это ограничение позже было скорректировано и сейчас, согласно информации Центробанка, распространяется на переводы россиян свыше $1 млн.