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4 часа назад

Цена нефти марки Brent установила антирекорд

News.ru

Цена на нефть марки Brent упала ниже $103 впервые с 11 мая 2022 года. Таким образом, по данным лондонской биржи ICE, обвал ценового показателя стал равен 9%. Отчет торговой площадки показал, что нефть данной марки падала в цене на 9,77%.

Цена нефти марки Brent установила антирекорд
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

По шкале графика цена нефти остановилась на $101,99 за баррель.

В конце мая цена нефти марки Brent на фоне принятого странами ЕС нефтяного эмбарго поднялась выше $122 за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас. По его словам, в случае отказа Европы от российской нефти Россия перенаправит ее на другие рынки, откуда она всё равно пойдёт европейским потребителям.

Рынки,Цена на нефть,Александр Новак,ЕС,
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