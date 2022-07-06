Назван прогноз по будущему рубля

В настоящее время курс рубля занимает уверенную позицию, хотя за последние три сессии рубль потерял более 15% в стоимости. Волатильность остается на достаточно высоком уровне, поэтому вероятность как роста доллара выше 70 рублей, так и нового роста рубля в ближайшие дни примерно одинакова. Об этом заявил президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что правительство России обеспокоено излишним укреплением рубля. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в конце июня заявил, что в 2022 году часть расходов бюджета может быть потрачена на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.

Доллар на Московской бирже во вторник поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня. При этом еще 29 июня достигнуты многолетние минимумы по обеим валютам: доллар опускался до 50,01 рубля, а евро — до 52,7 рубля.

Егоров отметил, что давать прогнозы по курсу валют – дело неблагодарное, так как необходимо учитывать сразу несколько факторов. Он считает, что курс доллара с одинаковой вероятностью может подняться выше 70 рублей или опуститься вниз.