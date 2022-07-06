Назван прогноз по будущему рубля

В настоящее время курс рубля занимает уверенную позицию, хотя за последние три сессии рубль потерял более 15% в стоимости. Волатильность остается на достаточно высоком уровне, поэтому вероятность как роста доллара выше 70 рублей, так и нового роста рубля в ближайшие дни примерно одинакова. Об этом заявил президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что правительство России обеспокоено излишним укреплением рубля. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в конце июня заявил, что в 2022 году часть расходов бюджета может быть потрачена на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.
Доллар на Московской бирже во вторник поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня. При этом еще 29 июня достигнуты многолетние минимумы по обеим валютам: доллар опускался до 50,01 рубля, а евро — до 52,7 рубля.
Егоров отметил, что давать прогнозы по курсу валют – дело неблагодарное, так как необходимо учитывать сразу несколько факторов. Он считает, что курс доллара с одинаковой вероятностью может подняться выше 70 рублей или опуститься вниз.
«Можно лишь говорить о том, что текущий курс рубля в силу инфляции, текущих цен на внутреннем рынке, все еще продолжает быть очень крепким», — добавил он.