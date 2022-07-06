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4 часа назад

Норвегия может сократить экспорт газа в Европу на 56% из-за забастовки

Газета.Ru

Крупнейший на текущий момент поставщик газа в Евросоюз (ЕС) Норвегия может уменьшить экспорт газа на 56% с 9 июля из-за забастовки работников. Об этом пишет «Коммерсант».

Продолжение забастовки сотрудников нефтегазовых компаний в Норвегии может привести к сокращению экспорта газа в Европу с 9 июля на 56%. При этом Россия практически одновременно с этим остановит «Северный поток» на плановый ремонт. Такая ситуация может привести Европу к выбору между отбором газа из своих хранилищ или отключением промышленности.

Забастовку работников в Норвегии инициировал профсоюз Норвежской организации менеджеров и руководителей (Lederne). При этом Норвегия с недавних пор стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу, так как Россия резко сократила свои поставки. При этом в Norwegian Oil & Gas забастовку называют разрушительной, так как она может привести к тяжелым последствиям.

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Аналитики посчитали, что газ из Норвегии обеспечивал 18,5% потребностей ЕС. В ситуации при сохранении забастовки работников и одновременном ремонте «Северного потока» закачка газа в ПХГ в Европе как минимум прекратится. Кроме того, цены в критический момент могут легко превысить $3 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии Lederne объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки, поскольку правительство вмешалось в ситуацию.

Рынки,Видео,Коммерсант,ЕС,
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