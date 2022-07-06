Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
3 часа назад

Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой планеты

Газета.Ruиещё 5

Рубль на фоне укрепления с начала 2022 года на 45-50% по отношению к евро и доллару можно считать самой успешной валютой в мире. Такое мнение выразили в материале французской газеты Le Figaro.

«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в публикации.

Автор отметил, что такие результаты — это заслуга главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее уважают коллеги на Западе и в Азии за то, как ей удалось справиться с кризисом рубля 2014 года. На этот раз она смогла выправить ситуацию благодаря мерам в отношении ключевой ставки и обмена валют.

Финансист оценил курс рубля

Ранее 6 июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей.

По его словам, укреплению американской валюты поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

Рынки,Видео,Александр Бахтин,Эльвира Набиуллина,Банк России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители