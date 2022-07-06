Рубль на фоне укрепления с начала 2022 года на 45-50% по отношению к евро и доллару можно считать самой успешной валютой в мире. Такое мнение выразили в материале французской газеты Le Figaro.

«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в публикации.

Автор отметил, что такие результаты — это заслуга главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее уважают коллеги на Западе и в Азии за то, как ей удалось справиться с кризисом рубля 2014 года. На этот раз она смогла выправить ситуацию благодаря мерам в отношении ключевой ставки и обмена валют.

Ранее 6 июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей.