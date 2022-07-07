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1 час назад

Цена газа в Европе превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта

ТАССиещё 5

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе превысила $1900
Фото: ReutersReuters

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 926 за 1 тыс. куб. м, или 182,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 7%.

Факторы роста

Влияние на цену газа оказывает целый ряд факторов. Так, ранее американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу крупного газового терминала лишь в начале октября после пожара и взрыва в июне. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается в 15 млн тонн СПГ в год. Это составляет около 16% всего объема экспорта США.

Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток". 14 июня "Газпром" был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. А с 11 по 21 июля экспорт газа по газопроводу остановится полностью из-за ежегодного планового ремонта.

К заметному росту цен привела и непродолжительная забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии - одной из крупнейших стран-поставщиков газа в ЕС.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "Сахалин энерджи" в качестве оператора проекта "Сахалин-2" заменит российская компания. Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в "Сахалин энерджи" принадлежит "Газпрому", Shell имеет 27,5%, Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно.

Рынки,Владимир Путин,Siemens,Shell,Газпром,ЕС,
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