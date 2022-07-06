В России появился собственный биржевой индекс пшеницы

В России захотели создать собственную систему биржевых индексов, показывающих состояние рынка, на замену зарубежным. О таком решении заявил Центробанк. Первым российским ценовым показателем регулятор одобрил биржевой индекс на пшеницу, сообщается на сайте ЦБ.

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Индекс отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. По итогам торгов его ежедневно рассчитывает АО «Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в Мосбиржу).

«Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков», — говорится в сообщении регулятора.

Для формирования ценовых показателей ЦБ использует рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах. Создание национального биржевого индекса на пшеницу — первый проект, по примеру которого регулятор планирует создать специальный механизм межведомственной оценки и направить предложения правительству.