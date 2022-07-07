Назван самый прибыльный актив первого полугодия 2022 года

Золото стало одним из самых прибыльных активов в первом полугодии 2022 года ввиду стабильной динамики цен на металл с начала года, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Стоимость золота к концу первого полугодия составила $1,817 за тройскую унцию (+0,6% с начала года), следует из данных LBMA Gold Price PM (вечерняя цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов). Как поясняет WGC, цена на золото росла по мере того, как инвесторы искали высококачественные ликвидные средства хеджирования в условиях возросшей геополитической неопределенности.

Спрос на золото

Как отмечает Всемирный совет по золоту, непростая конъюнктура повлияет на потребительский спрос на золото во втором полугодии 2022 года. Хотя восстановление после COVID-19 должно оказать положительный эффект на мировой рынок, широкомасштабное замедление экономики окажет давление на потребительский спрос с учетом того, что на многих рынках местные цены на золото значительно выросли, сказано в отчете.

Особенно подвержен риску Китай, считают в WGC, поскольку правительственная политика нулевой терпимости к ковиду и нарушения глобальных цепочек поставок "бросают тень" на будущий рост.

Спрос в Индии также сталкивается с проблемами, хотя и в меньшей степени, чем в Китае. Высокая местная инфляция, неопределенность в отношении экономических перспектив и неожиданное повышение импортной пошлины на золото, отчасти направленное на смягчение последствий ослабления рупии, вероятно, окажут негативное влияние на восстановление потребительского спроса на золото, считает Всемирный совет по золоту.