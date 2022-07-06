США с союзниками обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне в 40-60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, сводя к минимуму воздействие на свою собственную экономику. Дискуссия началась в преддверии саммита G7. Более конкретный порог будет зависеть от рыночных условий.

При этом, в Кремле сомневаются в возможности ограничить цены на российскую нефть. Ранее Минфин подсчитал скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению со стоимостью нефти европейской марки Brent. В январе-апреле баррель Urals в среднем стоил 84,68 доллара.

Дешевая российская нефть вынудила Саудовскую Аравию предлагать часть своей нефти с большими скидками. Королевство установило цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light.

Ранее в среду, 6 июля, цены на нефть упали ниже 100 долларов. Во время торгов цена эталонной Brent опускалась до 99,42 доллара, падение составило 3 процента, это произошло впервые с 25 апреля. Стоимость августовских фьючерсов на WTI падала на 3,49 процента и составляла 96,03 доллара.