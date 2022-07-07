«Первый и более вероятный вариант, что рынок сейчас начнет разгружать объемы вчерашней спекуляции, и мы постепенно начинаем возвращаться к значениям 53-54 рубля за доллар. Второй вариант развития дальнейших событий по доллару — рост американской валюты до отметок 70-71 рубль, но в перспективе — возврат к отметке 55 рублей за доллар», — предположил Плотников.