Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Эксперты кредитных организаций и инвесткомпаний рассказали, что на следующей неделе следует ожидать падения российского рынка акций. По их данным, курс рубля по отношению к доллару и евро также опустится. Об этом пишет «Прайм».

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По данным аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 4,4% до 2125 пункта У РТС падение будет несколько меньше, на 3,3% до 1107 пунктов.

Они полагают, что цена нефти марки Brent опустится на $4 и составит $103 за баррель. Кроме того, на рынке Forex снизится курс евро. Он достигнет $1,011.

Эксперты ожидают, что курс доллара по отношению к рублю повысится до 61,5 рубля за единицу, евро до 62,5 рубля.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что шансы на то, что доллар опустится к уровням ниже 60 рублей, значительно снизились.