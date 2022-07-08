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25 минут назад

Россиянам  рассказали, что будет с рублем на следующей неделе

Илья Родин

Эксперты кредитных организаций и инвесткомпаний рассказали, что на следующей неделе следует ожидать падения российского рынка акций. По их данным, курс рубля по отношению к доллару и евро также опустится. Об этом пишет «Прайм».

Что будет с курсом рубля на следующей неделе
Фото: ТАССТАСС

По данным аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 4,4% до 2125 пункта У РТС падение будет несколько меньше, на 3,3% до 1107 пунктов.

Они полагают, что цена нефти марки Brent опустится на $4 и составит $103 за баррель. Кроме того, на рынке Forex снизится курс евро. Он достигнет $1,011.

Эксперты ожидают, что курс доллара по отношению к рублю повысится до 61,5 рубля за единицу, евро до 62,5 рубля.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что шансы на то, что доллар опустится к уровням ниже 60 рублей, значительно снизились.

На курсы валют, по его мнению, в настоящее время влияют такие факторы, как существенное замедление темпов роста импорта, «разрешение межправительственной комиссии досрочно погасить займы перед иностранными кредиторами», а также признаки снижения поставок российской нефти.

Рынки,Валерий Вайсберг,Инвестиционная компания "Регион",Московская биржа,
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