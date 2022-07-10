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1 час назад

На Украине возмутились решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Решение канадских властей вернуть турбину «Газпрому» для работы «Северного потока» возмутило главу оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона. Его слова приводит РИА Новости.

На Украине возмущены решением Канады по турбине для «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил Макогон.

По его словам, действия Оттавы объясняются тем, что недостающая турбина позволит возобновить транзит газа в Германию. Благодаря этому жители Европы смогут накопить достаточное количество газа на зиму.

Глава ГТС также подчеркнул, что «Газпром» сможет увеличить газоснабжение «и без этой турбины», направив поток через Польшу и Украину.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возврат Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

В середине июня «Газпром» заявил, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.

Рынки,Сергей Макогон,Siemens,Газпром,
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