Доллар подскочил до нового 20-летнего максимума в начале европейских торгов в понедельник, сильно укрепившись, в частности, по отношению к японской иене из-за опасений по поводу перспектив глобального роста в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США на этой неделе.

В 02:55 по восточному времени (06:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из 6 других валют, торговался на 0,5% выше до 107,325, поднявшись до уровней, невиданных с начала 2002 года.

USD/JPY выросла на 0,7% до 137,03, немного сократив рост, когда она поднялась до 137,26 в начале торгов — самого высокого уровня за 24 года с конца 1998 года.

Слабость иены ускорилась после того, как правящая коалиция Японии увеличила свое большинство на воскресных выборах в верхнюю палату парламента, что свидетельствует о том, что избиратели по-прежнему поддерживают сверхлегкую денежно-кредитную политику страны.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода укрепил эти настроения, когда заявил сегодня утром, что центральный банк «без колебаний предпримет дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики по мере необходимости».

Мягкая позиция японского центрального банка по денежно-кредитной политике расходится с большинством его коллег, поскольку многие крупные центральные банки и, в частности, Федеральная резервная система США, начали резко повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией.

Последний индекс потребительских цен в США будет опубликован в среду и, как ожидается, покажет рост на 8,8% в годовом исчислении и на 1,1% в месячном исчислении. В сочетании с сильным пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США это будет указывать на очередное повышение процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, что, вероятно, окажет негативное влияние на глобальный рост.

EUR/USD упал на 0,5% до 1,0129, вернувшись к 20-летнему внутридневному минимуму, достигнутому в пятницу; при этом риск рецессии в еврозоне растет по мере роста вероятности энергетического кризиса в регионе.

По данным экономистов, опрошенных Bloomberg, вероятность экономического спада увеличилась с 20% до начала спецоперации на Украине, и с 30% в предыдущем опросе до 45%.

Германия, крупнейшая экономика региона, скорее всего, столкнется с сокращением объемов производства, учитывая ее уязвимость перед сокращением российских энергопотоков.

GBP/USD упал на 0,4% до 1,1975 из-за политической неопределенности, связанной с выбором правящей Консервативной партией своего следующего лидера и премьер-министра, что оказывает давление на фунт стерлингов.