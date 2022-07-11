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2 часа назад

Курс евро установил антирекорд

News.ru

Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным Мосбиржи на 8 июля, в ходе торгов утром курс европейской валюты опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.

Эксперт оценил шансы на доллар по 50 рублей

Накануне курс евро превысил 66 рублей впервые с 3 июня. Курс доллара при этом пробил отметку в 64 рубля впервые с 30 мая.

Рынки,Видео,ЕЦБ,Московская биржа,
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