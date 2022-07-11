Курс евро установил антирекорд

По данным Мосбиржи на 8 июля, в ходе торгов утром курс европейской валюты опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.