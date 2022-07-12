Стоимость нефти упала ниже 100 долларов

В ходе торгов во вторник, 12 июля, стоимость нефти сорта Brent упала на семь процентов, ниже 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фото: Arnulf Hettrich / Global Look Press Arnulf Hettrich / Global Look Press

По состоянию на 20:00 по московскому времени сентябрьский фьючерс Brent торгуется на уровне 99,57 доллара за баррель, а августовский контракт на WTI — 95,98 доллара.

Стоимость сырья падает на опасениях замедления мировой экономики или даже рецессии и, соответственно, снижения спроса. Нервозность рынку добавляет резкий рост заболеваемости COVID-19, который может привести к новым локдаунам или ограничениям производств.

Ранее аналитики Citigroup предсказали, что к концу текущего года цены на сырую нефть могут упасть до 65 долларов за баррель, а к концу 2023-го — до 45 долларов.