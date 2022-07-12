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1 час назад

Доллар сравнялся в цене с евро впервые за двадцать лет

Мария Иванова

Американская и европейская валюты сравнялись в цене. Курс «один к одному» можно наблюдать в биржевом калькуляторе Google, демонстрирующем текущие котировки.

Последние дни курс евро к доллару снижался. И 11 июля опустился до рекордного уровня — ниже 1,01 евро за доллар.

Официальный курс Центробанка России, установленный на 12 июля, также предусматривает практически равные значения двух валют по отношению к рублю. Так, регулятор установил курс евро на уровне 61,81 рубля и доллара – на уровне 61,3 рубля.

За последние пять лет курс европейской валюты ни разу не падал до нынешних значений, отмечает РБК.

Экономист назвал последствия равенства курсов доллара и евро

Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений по поводу надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.

Также влияние на европейскую валюту продолжает оказывать и энергетический кризис в регионе. С 11 июля газопровод «Северный поток» остановлен на техническое обслуживание и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.

Рынки,Видео,Банк России,ЕЦБ,
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