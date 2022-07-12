Американская и европейская валюты сравнялись в цене. Курс «один к одному» можно наблюдать в биржевом калькуляторе Google, демонстрирующем текущие котировки.

Последние дни курс евро к доллару снижался. И 11 июля опустился до рекордного уровня — ниже 1,01 евро за доллар.

Официальный курс Центробанка России, установленный на 12 июля, также предусматривает практически равные значения двух валют по отношению к рублю. Так, регулятор установил курс евро на уровне 61,81 рубля и доллара – на уровне 61,3 рубля.

За последние пять лет курс европейской валюты ни разу не падал до нынешних значений, отмечает РБК.

Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений по поводу надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.