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1 час назад

Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель

BFM.RU

Мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов за баррель, если Вашингтону не удастся добиться принятия его предложения об установлении предельной цены на российскую нефть. При этом Вашингтону необходимо добиться и внедрения механизма, при котором Москва сможет заключать договоры на страхование и перевозку своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Минфина США, передает ТАСС.

США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, необходимо установить лимит цены на таком уровне, который не позволял бы Москве финансировать военную операцию на Украине, но покрывал бы предельные производственные издержки, чтобы Россия сохраняла заинтересованность в экспорте нефти. Как напомнил чиновник, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главой Минфина Японии Сюнъити Судзуки, которая состоится во вторник в Токио, намерена обсудить введение потолка цен на российскую нефть.

При этом представитель администрации США заявил, что власти Японии выразили обеспокоенность по поводу возможности установления слишком низкого предела цен, но не стали отвергать потенциальный диапазон 40-60 долларов за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.

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