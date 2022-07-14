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1 час назад

Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля

ТАССиещё 5

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 1,5% и находилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля 2022 года, свидетельствуют в четверг данные торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 11:41 стоимость Brent теряла 1,6%, опускаясь до $97,98 за баррель.

К 11:44 стоимость Brent ускорила снижение и находится на уровне $97,71 за баррель (-1,87%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года дешевеет на 2,31% - до $94,08 за баррель.

Рынки,Цена на нефть,
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