Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 1,5% и находилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля 2022 года, свидетельствуют в четверг данные торгов.

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По состоянию на 11:41 стоимость Brent теряла 1,6%, опускаясь до $97,98 за баррель.