Курс евро связали с работой газопровода "Северный поток"

Аналитик брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что курс европейской валюты по отношению к доллару в значительной мере будет зависеть от возобновления работы трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

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Михаил Шульгин подчеркнул, что при худшем развитии событий курс евро по отношению к американской валюте «может снизиться до $0,95». При этом он отметил, что если трубопровод все же вернется к работе, но не на полную мощность, а на 40%-60% от нее, то падение будет не столь значительным, до 0,97-0,98 евро за доллар.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, в свою очередь, что инфляция в еврозоне достигла наивысших значений «за всю историю» и составила 8,6%. По его мнению, на ситуацию негативно влияет политика Европейского Центробанка, сообщает РБК.