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38 минут назад

Рубль снизился после трех сессий укрепления

Илья Родин

Курс рубля во вторник, 12 июля продолжал повышаться по отношению к евро и доллару. К вечеру он немного снизился из-за падения цен на нефть. Об этом пишет агентство «Прайм».

Рубль снизился после трех сессий укрепления
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что словесные интервенции российских официальных лиц практически не оказали на валютный рынок страны какого-либо влияния.

Понижение курса рубля по отношению к европейской и американской валютам было зафиксировано только после падения цен на нефть марки Brent ниже $100. В итоге доллар поднялся по отношению к российской валюте на 0,1%, а евро на 0,4%.

Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой подчеркнул, что «возобновившийся рост рубля с конца прошлой недели будет поддержан предстоящими налоговыми и дивидендными выплатами».

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По его мнению, курс доллара «способен вернуться к отметке 55 рублей, и при паритете или более низком курсе евро-доллар котировки евро к рублю могут оставаться под дополнительным давлением».

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин уточнил, в свою очередь, что «тренд на укрепление рубля завершается».

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