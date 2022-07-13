Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
21 минуту назад

Spiegel: Владимир Путин смог обвалить евро

Мария Иванова

Немецкий журнал Der Spiegel связал историческое падение курса евро с решением президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщает Ura.ru.

Как пишет немецкое издание, евро может и дальше продолжить падение и потерять устойчивость вслед за долларом.

«С 2014 года евро находится в более слабой позиции по отношению к доллару, чем раньше. К этому добавляются последствия конфликта на Украине», — сообщает издание.

По мнению автора статьи, европейский центральный банк пребывает в сложном положении, т.к. длительное время сопротивлялся денежно-кредитной политике с высокими процентными ставками. Это было связано с нежеланием замедлить восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако теперь у ЕЦБ почти не осталось вариантов.

«Если он предпримет решительные действия против инфляции и слабости евро и значительно повысит ключевую процентную ставку, это может еще больше подтолкнуть еврозону к рецессии. Однако, если внимательно присмотреться к экономическому росту, динамика цен может в конечном итоге выйти из-под контроля», — говорится в статье.

По мнению аналитиков, вероятно, евро будет и дальше падать. Вскоре европейская валюта будет стоить 0,95 долларов и, возможно, это не предел.

Курс евро связали с работой газопровода "Северный поток"

Ранее курс евро сравнялся с долларом, впервые за 20 лет. В ходе торгов 12 июля курсы валют сравнялись, достигнув 59,3 рублей.

Рынки,Видео,Владимир Путин,ЕЦБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители