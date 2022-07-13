Немецкий журнал Der Spiegel связал историческое падение курса евро с решением президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщает Ura.ru.

Как пишет немецкое издание, евро может и дальше продолжить падение и потерять устойчивость вслед за долларом.

«С 2014 года евро находится в более слабой позиции по отношению к доллару, чем раньше. К этому добавляются последствия конфликта на Украине», — сообщает издание.

По мнению автора статьи, европейский центральный банк пребывает в сложном положении, т.к. длительное время сопротивлялся денежно-кредитной политике с высокими процентными ставками. Это было связано с нежеланием замедлить восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако теперь у ЕЦБ почти не осталось вариантов.

«Если он предпримет решительные действия против инфляции и слабости евро и значительно повысит ключевую процентную ставку, это может еще больше подтолкнуть еврозону к рецессии. Однако, если внимательно присмотреться к экономическому росту, динамика цен может в конечном итоге выйти из-под контроля», — говорится в статье.

По мнению аналитиков, вероятно, евро будет и дальше падать. Вскоре европейская валюта будет стоить 0,95 долларов и, возможно, это не предел.