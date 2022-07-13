Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Доллар стал дороже евро

Lenta.ruиещё 1

Доллар на международном рынке стал дороже евро — европейская валюта опустилась до минимума с декабря 2002 года, свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Днем 13 июля евро в нижней точке достигал 0,9999 доллара. По состоянию на 16.04 по московскому времени курс евро стоит 1,0024 доллара. 12 июля курсы американской и европейской валют сравнялись впервые за 20 лет.

Назван способ спасения россиян от краха доллара

США отчитались о рекордной годовой инфляции с ноября 1981-го — по итогам июня она ускорилась до 9,1 процента против 8,6 процента в мае. При этом рыночные аналитики ожидали повышения лишь до 8,8 процента.

Европейская валюта становится дешевле к американской из-за экономических и геополитических рисков, а также рекордной инфляции. Кроме того, причиной стала неопределенность с поставками газа в ЕС и комплексное повышение цен на европейские товары. Падение евро ниже паритета с долларом в июле предсказывали аналитики Deutsche Bank.

Рынки,Видео,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители