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47 минут назад

Bloomberg предрек господство России в регулировании цен на нефть

Ura.Ruиещё 5

Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

Bloomberg предрек господство России в регулировании цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров для покупки нефти с целью достижения достаточных объемов торгов для установления ценового ориентира в период с марта по июль 2023 года», — пишет агентство со ссылкой на документ, с которым якобы ознакомились его журналисты.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Сообщалось, что разработанный странами «Большой семерки» механизм ограничения цен на российскую нефть должен вдвое снизить ее стоимость.

Рынки,Правительство РФ,
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