Bloomberg предрек господство России в регулировании цен на нефть

«Ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров для покупки нефти с целью достижения достаточных объемов торгов для установления ценового ориентира в период с марта по июль 2023 года», — пишет агентство со ссылкой на документ, с которым якобы ознакомились его журналисты.