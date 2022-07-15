Bloomberg: Россия создаст собственный эталон нефти

Российское правительство разработало план создания национального эталона нефти на 2023 год. Как сообщает Bloomberg, с помощью собственного эталонного сорта РФ хочет защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну.

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Из документа, который попал в распоряжение Bloomberg, следует, что ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и Центробанк планируют запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

Согласно плану, Россия будет привлекать иностранных партнеров к покупке нефти, чтобы достигнуть достаточных объемов торговли и установить ориентир ценообразования, в период с марта по июль 2023 года.

Bloomberg отмечает, что этот план - отчасти ответ на планы G7 ограничить цены на российскую нефть.

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что в рамках санкций страны G7 могут установить потолок цен на российскую нефть на уровне половины от ее текущей стоимости.