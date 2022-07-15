Курс евро рухнул

Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На 16:41 курс евро с расчетами на завтра снизился на 1,64 рубль до 57,11 рублей. Доллар также продолжил падение. На 16:41 он упал на 1,51 рубль до 56,79 рублей.
Ранее сообщалось, что курс евро на мировом рынке впервые с 2002 года сравнялся с долларом. По мнению экономиста Андрея Кобякова, на это повлияли рост базовой ставки в США и ожидания рынка, что данная тенденция продолжится. В качестве дополнительного фактора он назвал антироссийские санкции.