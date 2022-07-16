В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти

Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в Белом доме.

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Уточняется, что в ходе визита американского лидера Джо Байдена в королевство было подписано рамочное соглашение о партнерстве в продвижении чистых источников энергии.

Байден также приветствовал подписание между США и Саудовской Аравией двух двусторонних соглашений по кибербезопасности. Кроме того, теперь оба государства договорились о расширении сотрудничества в сфере освоения космоса, передает ТАСС.

Президент США провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Президент США подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.