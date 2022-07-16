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57 минут назад

Белый дом: Саудовская Аравия будет поддерживать баланс мирового рынка нефти

Вечерняя Москваиещё 13

Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в Белом доме.

В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что в ходе визита американского лидера Джо Байдена в королевство было подписано рамочное соглашение о партнерстве в продвижении чистых источников энергии.

Байден также приветствовал подписание между США и Саудовской Аравией двух двусторонних соглашений по кибербезопасности. Кроме того, теперь оба государства договорились о расширении сотрудничества в сфере освоения космоса, передает ТАСС.

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Президент США провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Президент США подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.

Кроме того, Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Американский лидер также подчеркнул после, что не жалеет о своих старых угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» за смерть журналиста.

Рынки,Джозеф Байден,
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