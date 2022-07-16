Европа лишилась альтернативы российскому газу

Еще в конце июня экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу был в три раза выше, по сравнению с мартом. Но после аварии на техасском заводе Freeport LNG поставки американского СПГ упали до 150 тысячи тонн, когда еще недавно они исчислялись миллионами. Об этом сообщил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. СПГ предполагался как альтернатива российскому газу.

«Всего в первом полугодии 2022 года в Европу было направлено 65 миллионов тонн СПГ, из них 9 миллионов тонн — в июне. Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», — предположил Тимонин в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны ЕС намерены сократить поставки нефти из России на 92%.